Gattuso è sotto contratto con il Napoli anche per la prossima stagione, ma la trattativa per prolungarlo slitta alla prossima primavera. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis non cederà sulle tante clausole e penali da inserire nel nuovo accordo biennale: condizioni rifiutate dall'allenatore, che non vuole vincoli aggiuntivi. Della questione è stato informato anche il suo procuratore, Jorge Mendes che incontrerà De Laurentiis, col quale intrattiene rapporti molto cordiali. Se ne riparlerà, dunque, nella prossima primavera, quando le parti riprenderanno la discussione. E chissà che nel frattempo non intervengano fattori nuovi ad anticiparne le decisioni, perché Gattuso vuole restare.