Lo scudetto ipotecato non cambia i piani di De Laurentiis. Il presidente del Napoli eserciterà la clausola unilaterale di rinnovo del contratto fino a giugno 2024 per Spalletti, senza nemmeno trattare sullo stipendio dell'allenatore (2,7 milioni di euro netti all'anno).



Sempre secondo Il Mattino, in presenza di offerte importanti, qualche big potrà partire sul prossimo mercato estivo e il tetto ingaggi sarà di 2,5 milioni netti a stagione.