Aurelio De Laurentiis tuona ancora contro Maurizio Sarri. Il presidente del Napoli ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dell'ex tecnico azzurro: "Avendo ancora due anni di contratto mi ha comunque convinto a cambiare e a sostituirlo con Ancelotti. Gli ho chiesto le sue intenzioni ma non mi ha dato udienza in maniera molto maleducata e per questo ho preso il nuovo tecnico, che avevo già bloccato".