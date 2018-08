Saranno ultimi giorni di mercato caldi per Roberto Inglese. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Parma sta insistendo per cercare di prendere il centravanti del Napoli. I ducali, che seguono anche Lapadula, hanno superato Udinese e Sampdoria nella corsa all'ex attaccante del Chievo: i buoni rapporti con il Napoli (Sepe già preso, idem Ciciretti e Grassi in arrivo) possono fare la differenza.