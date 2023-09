Il georgiano ieri è stato il grande protagonista della serata: nel 4-1 rifilato all'Udinese si è guadagnato il rigore dell'1-0, ha messo la firma sul 3-0 e la quarta rete del Cholito Simeone arriva da un suo assist. Una vera e propria liberazione quel gol, dopo i due pali scheggiati, con quell'esultanza rabbiosa sotto la curva, abbracciando chiunque e mostrando nome e numero dietro la maglia. Proprio a voler dire- Era ormai evidente avesse bisogno di ritrovareprecisamente dallo scorso 19 marzo. Garcia gli aveva detto di stare sereno e che la rete prima o poi sarebbe arrivata. Scacciati via i cattivi pensieri,un vero e proprio trascinatore tra gol, assist, rigore procurato e giocate da urlo. Il caro vecchio giocatore dello scudetto. E, facendo anche capire ciò che piace fare a lui e ai suoi compagni: "Credo che abbiamo realizzato che avessimo bisogno di vincere e per farlo, parlandone con l'allenatore,". Ecco, passa tanto (forse tutto) da quel famoso gioco.- Contro l'Udinese Kvaratskhelia ha deciso di caricarsi la squadra sulle spalle edOggi riparte da questo e dalla consapevolezza di essere fondamentale per il Napoli. Verrà il tempo, di conseguenza, anche di discutere del. Già, perché Kvara guadagna appena 1,3 milioni di euro a stagione.De Laurentiis vuole premiarlo ma non è ancora il momento, anche perché la certezza dinon costringe a sbrigarsi. Lo sanno anche calciatore ed entourage e