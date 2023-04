Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con il Lecce, valevole per la 29esima giornata di Serie A: "Siamo contenti che Raspadori sia di nuovo a disposizione, ci è mancato molto. E' stato tanto fuori e noi abbiamo l'esigenza di averlo con noi. Spalletti ha fatto bene a dargli già oggi un maggiore minutaggio".



"Contro il Milan abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità per tanti fattori, ma non stiamo qui ad accampare alibi, dobbiamo ripartire e abbiamo l'opportunità di farlo contro una squadra con cui all'andata abbiamo pareggiato e in uno stadio in cui tutte le big hanno fatto fatica, per noi è una grande occasione", aggiunge Giuntoli.



Infine, su Osimhen: "Se è vero che voleva esserci già oggi col Lecce? Lui giocherebbe sempre, ma dobbiamo ascoltare i medici e rispettare i tempi di recupero. Sta meglio".