Napoli, grandi manovre per lo Scudetto e oltre: si studiano 4 colpi

Primo ma non soddisfatto. Dopo la cessione di– e quelle di– ilsa che è arrivato il momento di comprare e di rinforzare una rosa che conta di battagliare conper lo Scudetto fino alla fine. Secondo quanto riportato da Sky Sport,e la dirigenza stanno progettandotra presente e futuro, anche se per alcuni di questi serve convincere squadre di alto livello e superare una concorrenza agguerrita.Con il georgiano al, gli azzurri hanno puntato. Nella giornata di martedì 21 gennaio, il club approfitterà della missione italiana del– qui per incontrare il Lecce per Dorgu – per parlare dell’argentino. Gli inglesi continuano a sparare alto ma gli azzurri vogliono vederci chiaro e capire i presupposti per l’operazione. Se lo United dovesse abbassare la sua richiesta – intorno ai 70 milioni, per ora – allora il Napoli, forte del gradimento del giocatore, potrebbe cercare di accontentarla.

– Uno dei pupilli di Conte è diventato Patrick, danese classe 2004 del Lecce. Sul danese c’è forte la squadra di Amorim che lo vorrebbe con sé fin da subito. Il club campano invece vorrebbe acquistarlo e lasciarlo in prestito in Puglia per il resto del campionato,Da Manchester sarebbe arrivata una prima telefonata con un’offerta ma il giocatore non sarebbe ancora del tutto convinto e preferirebbe restare in Serie A, magari passando prima per una big e poi andando in Premier. Lo United però insiste e potrebbe arrivare a offriree a quel punto le cose potrebbero cambiare. Nelle prossime ore l’agente è atteso in Italia.

– In attesa del rientro sempre più prossimo di, il Napoli vuole rinforzare il proprio reparto difensivo in vista di presente e futuro. Il primo colpo in canna è quello che porta a, sempre più probabile il suo arrivo al Napoli anche se, a oggi, il giocatore non ha ancora deciso. La sua famiglia spingerebbe per il ritorno in, mentre è stata già declinata la proposta del. Dopo il weekend se ne saprà di più e si chiuderà con ogni probabilità il suo arrivo. Danilo risolverà il suo contratto con la Juventus e, dopo lo scontro diretto tra le due squadre, si accaserà sotto al Vesuvio. Per il futuro poi l’ultima idea è quella che porta a Pietro, difensore classe 2005 della Fiorentina. Un acquisto in ottica giugno, per il futuro. Come spiega Sky però un tentativo è stato fatto in questa finestra ma rifiutato dai viola. Troppo pochi i, a giugno si tornerà alla carica.