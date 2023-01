Dopo Napoli-Juve i tifosi azzurri sono esplosi in grandi festeggiamenti per uno scudetto sempre più vicino. Tra loro anche un fan d'eccezione, Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente del club e figlio del presidente Aurelio.



Le telecamere lo hanno infatti pescato mentre mimava il segno cinque (come i gol realizzati dalla squadra azzurra). Una manita di scherno che ha scatenato l'ira dei tifosi bianconeri.