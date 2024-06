Getty

C'è il mercato al centro di tutto, tra acquisti da fare, giocatori da riconfermare e qualcuno da trattenere (chiaramente non contro voglia). Ed ecco su tutti che viene fuori il nome di GiovanniLa ricostruzione delle ultime settimane racconta del calciatore a colloquio con il nuovo ds Manna, chiedendo la cessione sentendosi sfiduciato, le dichiarazioni ufficiali da parte del procuratore, Mario Giuffredi e un rapporto che sembrerebbe essersi sgretolato. Nonostante il comunicato da parte della società in cui si annunciava la mancata valutazione di un'eventuale cessione di Di Lorenzo.

- È tempo di iniziare a chiarire un po' di posizioni. Così oggi presso il Grand Hotel Parker's di Napoli, dove soggiorna Conte in questi giorni,. Il procuratore ha ribadito il concetto cheproprio dopo essersi sentito sfiduciato dalla società. L'allenatore del Napoli ha cercato di spiegare il bisogno che ha di ripartire dal capitano, avendone già parlato con lo stesso calciatore in questi giorni al telefono e sottolineandone la volontà di trattenerlo in azzurro. Compreso il discorso, sia parte dell'agente che del giocatore,perché Di Lorenzo oggi è impegnato in Nazionale e l'obiettivo è un confronto faccia a faccia al rientro.

- Il Napoli vorrebbe accontentare Conte trattenendo Di Lorenzo e proprio il tecnico pugliese, però in caso di offerta congrua (non se ne parla al di sotto dei 25-30 milioni di euro) sarebbe disposto a cederlo.in questo momento, ma qualora dovesse partire Dumfries, allora anche i campioni d'Italia andrebbero forti su Di Lorenzo.