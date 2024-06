X @ADeLaurentiis

Ogni dubbio è stato messo alle spalle, da mercoledìPrimi giorni nella capitale per lui, perché ha prima incontrato Aurelio De Laurentiis e il neo ds Giovanni Manna in un ristorante a Roma nella serata di martedì, per poi ritrovarsi nella mattinata di mercoledì - appunto - presso la sede della FilmAuro dove è arrivata la firma sul contratto con tanto di annuncio pubblico.per trasmettere ciò che ha in mente ai suoi nuovi calciatori. Dopo quasi un anno e tre mesi di attesa ha voglia di rimettersi in gioco e una piazza come quella di Napoli lo stimola tanto, eccome se lo fa. Bisognerà però attendere un pochino per lavorare nel rettangolo verde, ancora un mese. Intanto non sta a guardare, questo è chiaro:Sarà importante farsi trovare pronti e con le idee già abbastanza chiare appena si entrerà nel vivo della sessione estiva.

- Operativo fin da subito Antonio Conte, questo sì. Si attendono però i suoi primi passi ladi Castel Volturno, quartier generale del Napoli. Lo seguirà il suo staff, che intanto ha in programma una visita a Dimaro e Castel di Sangro, così da conoscere dove lavoreranno per quanto riguarda la preparazione precampionato. Arriverà il momento della(con la location ancora da definire, ma ci si prepara ad un posto suggestivo, ricco di storia e fascino). Poi la fase calda, visto cheesattamente tra un mese. Infine laDopodiché il rientro a Napoli, giusto un paio di giorni di break per ripartire dal secondoAnche se sarà accorciato di almeno un giorno, essendoci il primo turno di