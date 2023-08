È stato il grande protagonista dello scorso anno, vincendo anche il premio di miglior giocatore della Serie A.è pronto per iniziare una nuova stagione da protagonista con il Napoli e si racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport:- "Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me., ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Quindi non esistono meriti personali di fronte a un risultato così straordinario".- "Dopo la partita con la Juve era chiaro a tutti che, in attesa dell’aritmetica certezza. Sono stati giorni incredibili, abbiamo vissuto emozioni infinite".- "Il mister ci aveva avvertito di cosa potevamo trovare, ma non puoi immaginare una cosa così, è stata choccante. Ci abbiamo messo un’ora per uscire dall’aeroporto.. Lì abbiamo realizzato di essere a un passo dallo scudetto, quella sera nessuno potrà mai dimenticarla. E io ho ancora il famoso cappello di carta: se vuole glielo vendo (ride, ndr)".- "Purtroppo, non riesco ad uscire molto, sarebbe difficile gestire questo immenso amore delle persone., anche se ero un mezzo sconosciuto. Sono riuscito a visitare Pompei con la mia famiglia però. Di Napoli amo due cose, i paesaggi e i tramonti. Forse ce ne è una terza, quanto è buona la pasta al pomodoro! La adoro".- "Un padre? Sì. E non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera:. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo".- "Lui ha avuto tanta fiducia in me.. Ha corso il rischio…".- "Come può aiutarmi? Migliorando la mia qualità.. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora".- "Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti,. Ma credo che, anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci…".- "Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l’umiltà del ragazzo Victor:. Anche se non lo vedo, so già dov’è, so come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre. E lo stesso vale per lui".- "Mi rende orgoglioso ovviamente. Ed è pure una grande responsabilità essere accostato a un calciatore così grande come Maradona.. Loro ci danno motivazioni ed energia che poi trasformiamo sul campo come motore per la vittoria. Il loro sostegno non ci è mai mancato".- ". Ma posso garantire che darò il meglio per lasciare il mio segno nella storia del calcio".- "Dagli sbagli si impara e si migliora.. In Champions meritavamo di più ma abbiamo la possibilità di riprovarci nella prossima stagione".- "Mi piace la sua semplicità, la sua umiltà.. Lo rispetto tanto, mi ha reso felice con quel gesto così gentile. Ci siamo scambiati la maglia e io gli ho augurato il meglio, perché se lo merita davvero".