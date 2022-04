Napoli-Fiorentina 2-3Napoli:: sul gol di Nico Gonzalez non può nulla, qualcosa in più forse avrebbe potuto fare sulle reti di Ikoné e Cabral.: alla seconda da titolare, conferma le buone sensazioni di Bergamo. Nel primo tempo resta un po' bloccato ma nella ripresa ci mette maggior personalità e si affaccia in avanti.: duello tutto fisico con Cabral, lo vince l'attaccante brasiliano. Il difensore del Napoli, invece, sbaglia in uscita concedendo così la ripartenza che vale il terzo gol avversario.: lavora più che altro come regista difensivo, in chiusura non deve lavorare troppo.: bene in fase di spinta, sa rendersi spesso pericoloso. Bravo sul pareggio del Napoli, è lui a chiudere in area prima della ripartenza. Qualche errore comunque lì dietro lo commette, come quello sul gol del sorpasso della Fiorentina. Serve l'assist a Osimhen nel finale con un bel lancio (41' s.t.).: combina veramente poco. In avanti si affaccia con pochissima pericolosità, in copertura invece non è granché il suo contributo e Politano è costretto spesso a stringere su Duncan (11' s.t.: il suo ingresso dà una scossa enorme. Il Napoli si ricarica con lui e il pubblico si infiamma. Segna il gol del momentaneo pareggio con un colpo da biliardo nell'angolino).: sbaglia qualche giocata davanti alla difesa potenzialmente pericolosa. Una giornata difficile, manca l'aiuto di Anguissa che gli avrebbe dato maggior libertà (35' s.t.).: è l'uomo più offensivo del centrocampo azzurro, quello che dovrebbe andare in supporto di Osimhen. Invece resta nell'anonimato, praticamente da uomo in meno.: l'avvio è anche buono ma poi sparisce dalla partita. La catena di destra funziona poco (1' s.t. Lozano 5,5: molto vivace, cerca di creare qualcosa ma forse è più caos che concretezza. Segna anche ma il suo gol è annullato per fuorigioco).: contro Igor è stata una sfida difficilissima, l'ha vinta il difensore della Fiorentina che ha saputo chiuderlo praticamente sempre. Però alla fine Osimhen riesce a staccarsi due volte regalando l'assist per Mertens e segnando un gol strepitoso nel finale che riaccende la scintilla.: è il giocatore che crea di più in casa Napoli, le azioni maggiormente pericolose passano per i suoi piedi. Con il passare dei minuti però cala e nel finale Spalletti è costretto a sostituirlo (35' s.t.).: una sconfitta che brucia, nella corsa scudetto passi falsi del genere, soprattutto in casa, non sono ammessi. Il Napoli parte bene, però non trova il gol, lo subisce e sembra demoralizzarsi. Prova a dare una scossa con l'ingresso di Mertens ma non è abbastanza. La pecca principale è quella di aver affrontato la Fiorentina senza un incontrista dal primo minuto, visto soprattutto il momento non idilliaco di Fabián e Zielinski.