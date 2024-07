Napoli, Lindstrom può far posto a Chiesa o Greenwood. L'Everton ci prova

Getty Images

Dopo la pessima stagione vissuta dal Napoli lo scorso anno è arrivato il momento di dare una sterzata importante. L'umore è differente, ci si prepara ad affrontare l'inizio del campionato con il piglio giusto. E Conte ha assolutamente bisogno di rivalutare alcuni calciatori, di studiare e capire chi rientrerà e chi no nei suoi piani.Da capire se il danese classe 2000 potrà essere un valore aggiunto per il neotecnico azzurro, anche se la direzione sembra essere differente.- Meno di un anno fa Lindstrom arrivava a Napoli con grandi aspettative, rappresentava il colpo dell'estate in Serie A. In primis per un aspetto tecnico, poi per l'investimento da 25 milioni complessivi da parte di De Laurentiis. Pochissimo spazio per lui sotto le varie guide di Garcia, Mazzarri e Calzona. Tante critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori dopo non aver convinto mai, nessuna prova positiva nell'arco di tutto l'anno.

- Primi giorni di allenamento per Lindstrom a Dimaro in cui non ha lasciato proprio il segno.In caso di cessione, il Napoli potrebbe fiondarsi su un altro calciatore offensivo. Tra i due nomi seguiti ci sono Federico(in uscita dalla Juve) e Mason, per il quale ci sarebbe anche un accordo di circa 30 milioni di euro tra Manchester United e Marsiglia ma si vive una situazione di stallo.