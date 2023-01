Il girone di andata di Serie A si è concluso con il Napoli che ha praticamente fatto il vuoto dietro di sé. La formazione di Luciano Spalletti, a metà campionato, ha 12 lunghezze di vantaggio sul Milan, 13 su Inter, Lazio e Roma e addirittura 27 sulla Juventus, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze. Distacchi abissali che vedono il Napoli con le mani sullo scudetto: secondo gli esperti infatti la formazione di Spalletti che a giugno festeggia il titolo di Campione d’Italia è offerta a quota rasoterra, 1,12. Sia Milan che Inter si aggrappano alla matematica per sperare in una rimonta che, ad oggi, appare davvero molto, molto complicata. Sia i campioni d’Italia, sia i nerazzurri sono dati vincenti a 12. In attesa di capire se la penalizzazione della Juventus verrà confermata oppure no, i bianconeri, al momento staccatissimi, rimangono la quarta forza del campionato visto che il loro scudetto si gioca a 20. Il Napoli però non guarda solo al titolo ma anche, giustamente, al record di punti in Serie A. osimhen e compagni sono la terza squadra a chiudere il girone di andata con 50 o più punti: prima dei campani solo Juventus, nel 2013-14 e nel 2018-19, e l’Inter, nel 2006-07, erano riuscite nell’impresa. Proprio i bianconeri di Antonio Conte, nove anni fa, stabilirono il record con ben 53 punti nelle prime 19 giornate e 49 nella seconda parte del campionato. Per battere questo incredibile primato, il Napoli dovrà alzare ancora di più il livello e accumulare ben 53 punti sui 57 ancora a disposizione. Impresa non facile ma questa squadra ha mostrato, finora, di non porsi limiti. Il Napoli di Spalletti che supera quota 102 punti pagherebbe 12 volte la posta.