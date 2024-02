Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La si può definire una sorpresa a giudicare dalla sua assenza durata qualche settimana per affaticamento muscolare, ma anche dalla situazione di mercato che lo riguarda da vicino. Piotr Zielinski potrebbe tornare dal 1’ contro il Milan e, nel caso, lo farà nello stadio che, presumibilmente, lo vedrà protagonista nel corso della prossima stagione, a partire dal 1 luglio 2024.. Al momento la decisione sul posto da titolare è ancora nella testa di Walter Mazzarri, in corsa c’è anche Cajuste, anche se l'ex Empoli pare in netto vantaggio. Il polacco è stato escluso dalla lista Uefa, ma è rientrato a pieno regime nei piani del tecnico toscano fino alla fine della stagione in corso.- Il rinnovo non è arrivato, le parti non hanno trovato una quadra dopo l’offerta della società di poco più di 4 milioni. Inevitabile la. Infatti, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport questa mattina. Mazzarri non ha mai smesso di credere nel giocatore, reputandolo una risorsa fondamentale, nonostante il centrocampo partenopeo si sia rimpolpato e ci sia possibilità di scelta. De Laurentiis, dal canto suo, ha parlato così nei giorni scorsi: “Non si può premiare chi dice in estate presidente voglio restare, ma io non rimprovero lui, ma il suo agente Bolek perché se io ti offro tanti soldi, da farti il più pagato della squadra, e lui ci vuole guadagnare e lo vende, io ho una diversa considerazione. Se non ti alleni e non ci metti la foga, se ha paura di infortunarsi perché non ha ancora firmato tutte le carte, io non posso tenere il dubbio”.