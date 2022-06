Quella con la città partenopea è una bellissima storia lunga nove anni. Era il 24 giugno 2013 quando Mertens approdava in azzurro, senza sapere che sarebbe diventato il miglior marcatore della storia delcon 148 gol all'attivo, superando un certo Diego Armando Maradona. Si è insediato in maniera marcata nella città, vivendola appieno, giorno dopo giorno. Oggi però la parola fine di questa avventura inizia a prendere forma concretamente, tra dieci giorni le strade del Napoli e di Mertens potrebbero separarsi.- Come è notoquindi siamo veramente agli sgoccioli. Dentro o fuori in pochissimo tempo, anche se le sensazioni non lasciano troppo spazio ad un'apertura ancora insieme per il futuro. L'ingaggio di Mertens andrebbe chiaramente ridotto in maniera drastica, visto l'abbassamento del tetto ingaggi posto a 3,5 milioni. 35 anni compiuti da poco, l'età e i progetti del Napoli non giocano dalla sua., occorrerebbe un drastico taglio, fino ad arrivare a circa 1,5 milioni di euro.- EppureFino ad arrivare all'ultima gara al Maradona, quella del 30 aprile, occasione nella quale lo stesso presidente del Napoli pubblicò sul suo profilo Twitter una foto che lo ritraeva con Mertens e suo figlio con tanto di descrizione- Nero su bianco non c'è stato, anzi sono stati fatti tanti passi indietro.Il team di avvocati che cura gli interessi del giocatore due settimane fa ha inviato una mail con le cifre richieste per il nuovo contratto: 4 milioni tra ingaggio, commissione e bonus alla firma.Dal ritiro con il Belgio Mertens ha detto apertamente diAllo stesso tempo, però, ha dichiarato che non ha ancora sentito nessuno, non c'è stato alcun passo in avanti da parte di De Laurentiis. La sensazione, oramai, è cheNapoli e Mertens sembrano destinati ad accompagnarsi verso i saluti. Salvo colpi di scena nei minuti di recupero.