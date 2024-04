Napoli, Natan può già andare via e a un prezzo stracciato. L'intermediario: 'Lui come De Ketelaere'

36 minuti fa



Futuro in chiaroscuro per il difensore del Napoli, Natan. Arrivato in estate, in sostituzione del partente Kim, il brasiliano potrebbe già rifare le valigie dopo solo un anno. Secondo La Gazzetta dello Sport, basterebbe un'offerta da sei milioni di euro per farlo partire. In estate, gli azzurri lo avevano acquistato dal Red Bull Bragantino per circa dieci milioni di euro.



L'INTERMEDIARIO - Solo poche ore fa, Lodovico Spinosi, intermediario di quella trattativa aveva detto a TV Play: "Andrà via in prestito tra qualche mese? Posso dire che il Napoli crede in Natan e nell’investimento fatto. Per me il suo caso può essere paragonato a quanto accaduto a De Ketelaere al Milan. Giocare prima in Brasile e poi in Italia per un difensore non è facile, ma per me rimane un difensore forte, Posso immaginare che per l’anno prossimo il Napoli cercherà difensori che hanno esperienza, calciatori dal rendimento immediato e non futuribili perché non si potrà più sbagliare".