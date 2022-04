Questi primi due anni con la maglia del Napoli sono stati molto movimentati per Victor Osimhen. L'attaccante ex Lille ha vissuto alti e bassi, infortuni e anche episodi fuori dal campo. Ora è al centro del mercato con le sirene inglesi che si fanno sentire.



Stando a quanto riporta il quotidiano nigeriano Sporting Sun, il Napoli avrebbe deciso di imporre diversi divieti al giocatore, tra cui discoteche e shopping. Inoltre il club gli avrebbe intimato di non pubblicare nulla sui suoi canali social dopo alcune polemiche nei mesi scorsi.