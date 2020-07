Il Napoli ha stretto dei buoni rapporti con il Lille e proprio da lì arrivano due nomi che sta trattando intensamente il club partenopeo. Si tratta di Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes.



Per quanto riguarda il giovane attaccante è oramai noto l'inserimento del Liverpool su tutti. Nel caso in cui i Reds decidessero di affondare il colpo sarebbe molto difficile convincere il giocatore a scegliere la Serie A anziché la Premier.



Ma non è l'unico giocatore che è conteso da più squadre. Perché anche Gabriel sembrava essere sempre più vicino al Napoli come eventuale post Koulibaly. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il PSG avrebbe individuato in lui l'erede di Thiago Silva.