Il nome del momento è indubbiamente quello di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano attualmente in forza al Lille è sempre più vicino al Napoli, anche se bisogna pazientare prima di ufficializzare il tutto.



Intanto attorno al giocatore c'è stato un po' di caos per quanto riguarda i suoi agenti. La Star Factory era l'agenzia che fino a un paio di settimane fa curava gli interessi di Osimhen, ma da ieri ecco il nuovo procuratore, William D'Avilia, che sta gestendo il suo trasferimento al Napoli. Ora la vecchia agenzia è pronta a portare il calciatore in Tribunale con la causale che Osimhen ha un contratto che lo lega alla Star Factory e non può legarsi a una nuova agenzia. Così il giocatore rischia una grossa penale.