Napoli, pullman scoperto e festa Scudetto: dove vedere in tv e streaming

Simone Gervasio

per la quarta volta della sua storia e non ha alcuna intenzione di interrompere i propri festeggiamenti. Dopo la notte da brivido fra venerdì e sabato, dopo la vittoria sul Cagliari che ha consegnato lo Scudetto alla formazione azzurra, infatti, oggi la società di Aurelio De Laurentiis ha organizzatocon pullman scudetto sul lungomare e l'arrivo dei calciatori in barca dalle acque del golfo. Ecco tutto il programma del pomeriggio, con i festeggiamenti che dovrebbero prendere il via intorno alle 15.

Festa Scudettolunedì 26 maggio 202515Rai 2, Sky Sport 24Rai Play, Sky Go, NOWLa festa da programma partirà intorno alle ore 15 e dovrebbe concludersi alle 17:30, ma i tempi saranno sicuramente più lunghi. I calciatori sbarcheranno sul lungomare via mare, scenderanno al Molo Luise e si divideranno su due pullman scoperti, che percorreranno entrambi due chilometri e mezzo per le vie della città seguendo un percorso transennato e presidiato da un imponente dispositivo di sicurezza. Si prevede che saranno 200mila le persone presenti fra lungomare e percorso, ma enorme è anche la quantità di gente che assisterà all'evento dai 4 maxi-schermi presenti in città.

La festa Scudetto sarà visibile in tv in chiaro su Rai 2 che trasmetterà tutta la durata dell'evento. Inoltre sarà seguita anche da Sky attraverso il proprio canale Sky Sport 24.La festa Scudetto sarà visibile in streaming tramite le app di Rai Play (diretta del canale Rai 2) o attraverso SkyGo e Now sintonizzandosi sul canale Sky Sport 24. Tutte le app sono utilizzabili attraverso tutti i dispositivi abilitatiIl racconto della Festa Scudetto tramite Rai 2 avrà ospiti di eccezione presenti anche sul pullman azzurro. Oltre a Stefano De Martino, conduttore Rai fra l'altro di Affari Tuoi, ci sarà sul pullman l'inviato Giacomo Capuano, mentre in studio a Roma Francesca Spaziani Testa coordinerà il lavoro.