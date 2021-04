Secondo giorno d'allenamento per il Napoli in seguito alla sconfitta di mercoledì contro la Juventus. Ora in programma c'è la sfida di domenica a Genova contro la Sampdoria. Sessione mattutina oggi per la squadra di Gattuso. Questo il report dell'allenamento:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e allunghi. Chiusura con partitina a campo ridotto.