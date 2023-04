Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vedrà gli azzurri affrontare il Milan al Maradona: “Osimhen è molto importante per noi, sappiamo come gioca e come sfruttare le sue capacità. Conosciamo molto bene anche Simeone, quando è entrato ha fatto molto bene. Speriamo che anche lui faccia bene”.