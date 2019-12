È un periodo negativo in casa Napoli, ma qualche accenno di sorriso è tornato a vedersi sul volto dei giocatori. I risultati mancano, ma l'affiatamento di squadra potrebbe presto ritrovarsi.



La prima occasione può essere stata quella della cena di Natale a Villa D'Angelo lo scorso martedì, dove non si è respirata un'aria troppo tesa.



Ma anche i social sono un buon tramite per strappare qualche risata e regalarla anche ai tifosi. L'episodio di oggi è un siparietto avvenuto sul profilo Instagram di Arek Milik. L'attaccante polacco ha postato una foto in cui era protagonista a Castel Volturno di selfie con alcuni bambini e bambine del settore giovanile azzurro. La parte esilarante è la sua descrizione: "Incontrare i tifosi, soprattutto i più piccoli, è sempre una gioia. P.s. E comunque sono più alti di Mertens e Insigne".



Pronta la risposta da parte di Insigne, che ha replicato con il simbolo di un naso, non proprio il punto migliore di Milik (tanto per usare un eufemismo).