Come riportato da Repubblica ed. Napoli, sarà molto difficile per il Napoli prolungare il contratto - in scadenza nel 2025 - di Osimhen. Nonostante le offerte della Premier, il presidente De Laurentiis tiene però duro ed è pronto a fare uno sforzo economico importante per blindare la sua stella, sforando addirittura il tetto ingaggi stabilito per la squadra.