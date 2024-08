Napoli, slitta l'arrivo di Lukaku: manca l'accordo sui diritti d'immagine

La sua spedizione a Londra qualche giorno fa si è rivelata positiva, tant'è che è riuscito acon il Chelsea su una base di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Conte scalpita, vuole finalmente il suo centravanti che attende praticamente da quando ha firmato per il Napoli, considerando che Osimhen è ormai fuori dai giochi. Sembrava tutto fatto, si aspettava solo la partenza di Big Rom verso l'Italia per le visite mediche e successivamente l'annuncio ufficiale da parte della società.

- Nonostante il lunghissimo corteggiamento e un principio d'intesa tra il Napoli e il giocatore, oggi non c'è ancora l'accordo definitivo.C'entra il suo contratto con Nike come sponsor. Una situazione che rappresenta oggi un ostacolo per chiudere in maniera imminente, ma da un momento all'altro si potrebbe risolvere il tutto. Il Napoli è fiducioso, il belga e il suo entourage anche.