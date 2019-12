Se la Lazio vola, il Napoli invece è fermo al palo ormai dal 19 ottobre, data dell'ultima vittoria azzurra in campionato. La squadra di Ancelotti, dopo il ritiro deciso questa volta dal tecnico, prova a ripartire dalla trasferta contro l'Udinese, squadra contro cui i precedenti sono incoraggianti. Il Napoli ha fatto suoi gli ultimi sette scontri diretti e parte in vantaggio anche per il match di domani: il «2» si gioca a 1,70, contro il 3,70 sul pareggio e il 5,00 per il successo dei padroni di casa. L'Udinese ha il peggior attacco della Serie A, avendo segnato appena nove reti in 14 partite: un successo azzurro senza subire gol (segno «2+No Goal») è data a 2,95. A proposito di attacco, in avanti per il Napoli, con Milik non ancora recuperato al 100%, è probabile la partenza da titolare di Llorente: una rete dello spagnolo viaggia a 2,75, secondo Agipronews.