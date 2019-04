La terza stagione di Vladimir Chiriches al Napoli non è stata molto fortunata e conta solo sei presenze tra campionato e coppe, complici la rottura del legamento e adesso l'infortunio alla spalla sinistra, rimediato contro l'Atalanta, che lo sottoporrà ad un'operazione "per la stabilizzazione", come riferisce il report odierno del Napoli. Difficile che possa tornare a disposizione di Ancelotti prima della fine del campionato.