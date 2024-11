Napoli, scatto per Bonny: c'è l'ok del giocatore, superate Milan e Juventus

Se il Parma - nonostante qualche difficoltà - riesce a portare qualcosa di interessante negli ultimi metri è anche grazie al suo centravanti. Perché in zona gol c'è proprio Bonny, a quota 4 reti nel suo primo anno nella massima competizione italiana. Le sue prestazioni, le sue caratteristiche non sono passate inosservate. Si tratta di un ragazzo- Il Napoli ormai segue Bonny da un po' e Conte è un suo estimatore.. Però l'idea di farlo partire nell'immediato non piace troppo alla dirigenza del, che solo di fronte a un'offerta irrinunciabile sarebbe forse disposta a lasciarlo andar via già nel mese di gennaio. C'è una salvezza da conquistare fino in fondo e sarebbe difficile rinunciare a lui da qui in avanti. A tal proposito,. Con il prezzo che è destinato a lievitare, dovesse continuare così in questo suo primo anno di Serie A.

- Ci sarà comunque da "lottare" contro una concorrenza che inizia a farsi viva. Perché non c'è solo il Napoli sulle tracce di Bonny.per quanto riguarda il ruolo di centravanti e proprio la punta del Parma rientra nella lista rossonera.che avrebbe più urgenza per il mese di gennaio rispetto al Napoli. Fatto sta che Bonny è in rampa di lancio e il Napoli pare voglia fare sul serio. Come detto, giovane forte e pronto: è il tipo di attaccante che richiama l'attenzione ai piedi del Vesuvio.