De Laurentiis: "Venderò il Bari solo a chi lo porterà in alto. Napoli? Se cambiasse la norma sulla multiproprietà..."

Il presidente del Bari, nella conferenza stampa tenuta nella giornata di oggi, è tornato a parlare dei possibili sviluppi societari allontanando l’ombra dello sceicco del Kuwait che sembrava interessato all’acquisto del club in estate: “All’esterno dello stadio non c’è il cartello vendesi, ma siamo disponibili ad incontrare persone potenzialmente interessate. Il documento che ci ha inviato non era concreto e non l’abbiamo ritenuto interessante per sederci al tavolo delle trattative.Non c’è bisogno di mettere il cartello vendesi perché ci sediamo a parlare con chiunque, ma”.

“Con grande ambizione, anche rispetto agli investimenti, avevo dichiarato di poter puntare ai play off. Questo è un campionato molto complesso, con squadre con budget risicati che hanno battuto altre con budget molto importanti, e che sta diventando insostenibile visto che quest’anno avremo qualche milione in meno dalla Lega. Inoltre fra le prime nove in classifica ci sono club con proprietà straniere o che sono retrocesse e hanno fondi importanti per la categoria e questo rende il torneo ancora più competitivo”.“Paragonare le due piazze è impossibile. Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo venti anni di duro lavoro e investimenti costruiti nel tempo giocando in un campionato che ha introiti completamente diversi dalla Serie B. Oggi il Bari investe in maniera importante perdendo milioni ogni anno in un campionato che è completamente falsato e vede squadre che hanno investito tre volte in più rispetto a noi e ci sono dietro. I bilanci sono pubblici, anche quest’anno avremo 24 milioni di costi e saremo in perdita, ma stiamo facendo il massimo. Anche il Napoli dimostra che è possibile stare in Champions con monte ingaggi minori rispetto alle altre squadre. Se cambiasse la norma sulle multiproprietà per noi cambierebbe tanto, in questi anni si sono allargate a livello mondiale, basti pensare che i proprietari della Roma hanno comprato anche l’Everton e i due club un giorno potrebbero sfidarsi fra loro”.

"Le plusvalenze che abbiamo ottenuto con le loro cessioni ci hanno permesso di pagare e sopravvivere, poi ho sentito un sacco di cazzate lo scorso anno. Che quei soldi erano stati spesi per prendere giocatori venduto dopo una settimana. Mi auguro che il rapporto con la piazza possa cambiare con i risultati sportivi, sono contento di essere riuscito a ricostruire un bel gruppo di persone che sanno lavorare bene”.