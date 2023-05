Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in merito alla persona rimasta uccisa durante i festeggiamenti per la vittoria della scudetto degli azzurri ha affermato che "l'episodio è del tutto slegato dai festeggiamenti". La vittima è ritenuta vicina al clan dei D'Amico, una delle cosche in lotta per il controllo del territorio contro i De Micco e da anni si contendono il territorio. Secondo alcune fonti, il ventiseienne era il figlio della sorella di Anna Scarallo, moglie del boss Antonio D'Amico. Gli spari avrebbero raggiunto il giovane vicino piazza Carlo III e non si esclude possa essersi tratto di un agguato, come lascia ipotizzare il numero di colpi esplosi, almeno sei. L'altra pista è quella della lite in strada. A riportarlo è La Repubblica.