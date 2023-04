A partire dalle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si sfideranno nel big match della 28esima giornata di Serie A i padroni di casa del Napoli e il Milan nel primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) fra le due formazioni in questo mese di aprile. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Questa sarà solo la seconda volta nella storia della Serie A che Napoli e Milan si affrontano con un distacco a favore dei campani maggiore di 15 punti in classifica (23 in questo caso), l’altra risale al 15 aprile 2018, con gli azzurri che avevano ben 25 punti in più dei rossoneri prima del match (0-0 al Meazza terminò quella sfida).