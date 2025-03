"Napoli unita, non trema e non muore": lo striscione dei tifosi azzurri a Venezia dopo il terremoto

Getty Images

Sono stati giorni complicati quelli che ha vissuto la città diche è stata interessata da. Lo sciame sismico ha colpito soprattutto la zona deimessa in ginocchio da un, il più potente tra le varie che hanno spaventato il quartiere e i suoi abitanti. Tanti di essi si sono riversati per le strade della città, tanti hanno visto le proprie case danneggiate per scosse che, fortunatamente, non hanno portato a feriti gravi.Il peggio sembra ora essere alle spalle ma di certo i napoletani non dimenticano loe lacon cui hanno vissute queste ultime ore. Nella prima gara della squadra della città, in trasferta al Penzo di, i tifosi azzurri hanno ricordato quanto successo con unocomparso sugli spalti.questo il contenuto dello striscione firmato dalle due curve,Un messaggio di resistenza, di unione e di speranza in un momento di angoscia per la città e i suoi abitanti.