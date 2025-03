AFP via Getty Images

Nations League LIVE: Turchia-Ungheria 1-1. Poi in campo Spagna, Francia e Portogallo

Paolo D'Angelo

un' ora fa



Torna in scena la Nations League, con diverse sfide della lega B che prenderanno il via a partire dalle 18. Per l'andata dei quarti di finale della competizione, invece, bisogna aspettare le 20.45, con tre partite in contemporanea, oltre a Italia-Germania: l'Olanda ospita la Spagna, la Francia se la vedrà sul campo della Croazia, mentre il Portogallo fa visita alla Danimarca.



Per quanto riguarda la lega B, invece, alle 18 in campo: Turchia-Ungheria e Armenia-Georgia. Dalle 20.45, poi, spazio ad altri sei match: Ucraina-Belgio, Austria-Serbia, Grecia-Scozia, Kosovo-Islanda, Bulgaria-Repubblica Ceca e Slovacchia-Slovenia.