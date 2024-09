Niente finale di Champions a Milano, Sala: "Non potevo fare diversamente". A Inter e Milan: "L'affitto scade nel 2030..."

, commenta la, a causa dell'incertezza che regna intorno alla questione stadio: "".. A meno che qualcuno si prenda la responsabilità di dire che è impossibile che là ci siano lavori - spiega Sala, a margine dell'evento promosso da Il Giornale, 'La Grande Milano. Dimensione Smart City' -. Ma questo negherebbe il percorso che stiamo facendo con Inter e Milan. Dopodiché tutto dipenderà dal percorso che stiamo facendo con le squadre e su questo ci stiamo lavorando".

Sala poi aggiunge chee quindi è chiaro che se non vogliono rimanere lì non possono presupporre che noi glielo rinnoveremo".E conclude affermando cheperché noi non possiamo rimanere con il cerino in mano, maAnche perché altrimenti potremmo creare un danno a un bene della comunità, se invece lo vogliono ristrutturate siamo tutti felici".