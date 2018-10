L'Italia del volley femminile si arrende proprio ad un passo dalla gloria. Il Mondiale va alla Serbia, che nell'atto conclusivo sconfigge le ragazze di Mazzanti per 3-2, con un 15-12 in favore delle nostre avversarie nel tie-break decisivo. Non è bastato condurre la partita per larghi tratti e trovarsi per due volte avanti di un set, al cospetto di una Serbia brava ad approfittare dei pochi momenti di calo delle Azzurre e premiate da una maggiore efficacia a muro e in attacco nelle fasi salienti.



L'oro Mondiale va così alle vice-campionese olimpiche uscenti, trascinate da una super Boskovic, autrice di 25 punti, mentre nell'Italia è ancora una volta Paola Egonu, reduce dal record a quota 45 nella semifinale con la Cina, a risultare la migliore, con ben 33 punti. Il nostro volley al femminile fallisce l'appuntamento con un'oro mondiale che manca dal lontano 2002 ma torna sul podio a distanza di 16 anni e, dall'alto dell'età media più bassa di tutta la competizione, si prepara nel modo migliore in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020.