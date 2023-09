si è portati a dire che la squadra di Inzaghi sia più forte di quella di Pioli. Se però si riflette solo un attimo e si guarda alla classifica dello scorso campionato (72 punti l’Inter, 70 il Milan) e a quella pre-derby (pur parzialissima, 3 giornate)Chi dovrebbe cambiare maglia per riequilibrare i valori? Forse Maignan? Forse Theo Hernadez? O Leao, il più forte giocatore del campionato? Dopo un’estate spesa fra le lodi a Capitan America e al gigante Loftus-Cheek, al genio Reijnders e al genietto Chukwueze, tutto uno strombettare a quanto è bravo questo e bravo quello, le due squadre si rivedono e finisce come mai prima.di ciò che più gli serviva, un difensore e un attaccante, non un vice Giroud, ma un titolare vero, di cui il 37enne francese doveva essere l’alternativa. Lukaku, per dirne solo uno. Invece ha cercato Thuram e preso Jovic, scartato dalla Fiorentina a poche ore dalla chiusura del mercato.Pioli non giocava col vertice basso quando aveva quelli bravi (Kessie, Tonali, Bennacer) lo fa adesso che gli è rimasto il solo Krunic, utile mestierante e poco più, salvo poi – la grande idea di stagione – affiancargli in costruzione un terzino dai piedi a martello come Calabria.al buco in mezzo sommi un lato scoperto e sono guai. Con Kjaer alle spalle, poi. Pioli avrà anche copiato Guardiola, ma dalla prossima volta tutti copieranno Inzaghi,Qualcosa non torna, anche semplicemente in termini aritmetici. In un anno pare non avesse capito qual era il vero ruolo di CDK e anche lo stesso Okafor è stato preso dal moneyball per fare il centravanti, ma quando poi gli hanno parlato, hanno capito che in realtà era un esterno.Da un anno all’altro gli smontano la squadra che lui deve ogni volta ricostruire. È arrivato in finale di Champions e quest’anno riprova a vincere lo scudetto, l’unico obiettivo finora fallito. Ma l’Inter ha un’identità forte, è una squadra che cresce da un mese all’altro. Quando incontra il Milan sembra perfetta, ma ancora non lo è.che pure l’altra sera ha avuto l’unico sussulto del Milan.è stato preso a pallonate in Arabia Saudita, in Italia e in Europa. Lo scorso anno, a un certo punto se ne è accorto anche Paolo Maldini, che pure aveva da poco fatto firmare all’allenatore un rinnovo biennale (scadenza portata dal 2023 al 2025).@GianniVisnadi