Milan, Leao e "due anni di critiche": la ricostruzione e come Fonseca vuole renderlo perfetto

Dentro la pancia della Bay Arenacon delle dichiarazioni che segnano, probabilmente, una nuova era in rossonera. In conferenza stampa il portoghese è sembrato molto più vicino e coeso con le idee diRafa mette il Milan in cima a quelle che sono le priorità, un cambiamento che passa anche da tappe intermedie come quelle di Parma e a Roma contro la Lazio.

- La sensibilità di Leão è cosa nota a tutti quelli che lo conoscono direttamente e indirettamente. A volte si manifesta nella solidarietà con un compagno in difficoltà altre con il risentimento verso le critiche, talvolta anche eccessive, che gli vengono rivolte. Rafael non si è nascosto ai microfoni di Sky: ", qualcosa da due anni fa nei miei confronti è cambiato".La domanda sorge spontanea: “A cosa si riferisce Leão con il riferimento temporale a due anni fa?”. Il numero dieci rossonero si riferisce, con ogni probabilità, alla vittoria dello scudetto:A questo evento straordinarioAl di là di quelle che possono essere i sentimenti Leão è consapevole che sono aumentate le responsabilità all’interno del club e il lavoro iniziato con Fonseca può portare a una crescita, iniziata con Pioli, definitiva. Da talento a stella, ora la svolta è a un passo.