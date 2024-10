Non solo Kalulu, anche Tiago Santos alimenta i rimpianti del Milan: il caso Calabria e il punto su Emerson Royal

Col grave infortunio occorso nella tournée statunitense ad Alessandro Florenzi, capitanUna situazione che incosciamente può aver influenzato il recentissimo rendimento del classe '96, sorpassato nelle gerarchie da uno degli acquisti più discussi della campagna estiva,. E le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia riguardanti un rinnovato interesse del Galatasaray vanno tenute in dovuta considerazione., l'esterno brasiliano acquistato per 15 milioni di euro più 2 di bonusDa apprezzare certamente l'applicazione e la dedizione con la quale sta provando ad adattarsi ad un campionato tatticamente sempre complicato per i calciatori provenienti dall'estero, marispetto al suo predecessore nel ruolo. Una scelta quella dell'area tecnica rossonera ed in particolare di Geoffrey Moncada che è stata perseguita con grande determinazione, tanto che la trattativa col Tottenham si è protratta per almeno un mese e una conclusione arrivata solamente il 12 agosto, a pochi giorni dall'inizio del campionato.In quella specifica posizione,un giocatore polivalente e – come sta dimostrando il suo approccio alla galassia Juventus – pienamente ristabilito sotto l'aspetto atletico. Anche in bianconeroviene alternato da Thiago Motta da laterale destro e difensore centrale, ruolo che verosimilmente gli sarà riservato con sempre maggiore continuità in ragione del grave infortunio al ginocchio occorso a Bremer. In rossonero è stato lo stesso sotto la gestione di Stefano Pioli e, considerando le lacune nell'organico rossonero in altre zone del campo – per esempio in mediana –(prestito oneroso di 3 milioni di euro, riscatto a 14 più bonus)Per colmare il vuoto creato dalle due caselle rimaste vuote, quella di Kalulu e quella di Florenzi, si è andati su un giocatore certamente più esperto e avvezzo a frequentare certi salotti europei, al netto di un rendimento mai del tutto convincente, come Emerson Royal.vista la giovane età.ma l'area tecnica rossonera ha fatto altre scelte. Che il campo, unico giudice insindacabile, sta sottoponendo a scrutinio. Non è ancora tempo di sentenze definitive, certo, ma i dubbi rimangono.