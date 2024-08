Novara-Atalanta Under 23: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

, nella seconda giornata del Girone A di Serie C, nel match che le metterà l'una contro l'altra cercheranno di rompere il ghiaccio in campionato.Sia piemontesi che bergamaschi, infatti, nel primo impegno stagionale del proprio raggruppamento hanno mancato l'appuntamento con la vittoria: il Novara ha ottenuto uno 0-0 sul campo della Feralpisalò, mentre la squadra B della Dea ha perso in casa contro la neopromossa Alcione Milano.In questa pagina troverete tutte le info su data, orario, formazioni, copertura tv e diretta streaming di Novara-Atalanta U23.

