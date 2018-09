Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante portoghese della Fiorentina Nuno Gones ha preso le difese del connazionale Andrè Silva: 'È arrivato anche in un periodo difficile per il club. Quando un giovane straniero, che non conosce la realtà, è visto come il salvatore della patria, le cose di solito non funzionano. Ha passato un periodo difficile, gli è anche mancata la fiducia della piazza, ma vi dico che è un giocatore forte. Non è un tipico 9 alla Inzaghi, ma è un attaccante che si muove tanto, cerca gioco e sa gestire la palla, spesso fa lui l’assist. Non è quello che finalizza e basta'.