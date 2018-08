Una voglia forte, irresistibile di Sampdoria. E' questo il pensiero che muove Pedro Obiang, centrocampista del West Ham individuato dagli uomini mercato blucerchiati come perfetto sostituto di Lucas Torreira. Il desiderio del giocatore spagnolo è noto da tempo: l'ex doriano sogna il ritorno a Genova, e il recente rallentamento della trattativa sta complicando i suoi piani per il futuro.



Per agevolare l'operazione Obiang avrebbe recentemente incontrato il presidente del West Ham David Sullivan e l'allenatore Pellegrini, e avrebbe comunicato ad entrambi di volere soltanto la Samp come futura squadra. Gli Hammers nel frattempo aspettano un sostituto che possa rimpiazzare Obiang: secondo Sky Sport il club londinese avrebbe puntato Joao Mario o Sturaro. Entrambe le piste potrebbero però andare in porto soltanto con la formula del prestito.