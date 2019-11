Un'altra prestazione magistrale contro l'Atletico Madrid in Champions per ribadire agli appassionati di calcio che il suo nome sarà presto uno dei più chiacchierati in Europa (ammesso che già non lo sia). Kai ​Havertz brucia le tappe e dimostra di guadagnarsi tutte le attenzioni del caso. Anche perché in Germania ad osservarlo c'erano anche gli scout del Barcellona, come riporta Sport. I blaugrana si sommerebbero alla lista dei grandi club interessati al talento del Bayer Leverkusen: su di lui ci sono già da tempo il Bayern Monaco, il Manchester United e la Juventus.