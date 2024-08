Olimpiadi Parigi 2024, Alessio di bronzo nel taekwondo: è sua la "finalina" contro l'americano Nickolas

Redazione Calciomercato

L'si regala un'ennesima medaglia. Questa volta la gioia arriva dal, disciplina in cui gli azzurri si regalano la prima medaglia di questa Olimpiade. Il protagonista è, vincitore della "finalina" che gli vale ilDopo una gara non semplicissima, il talento azzurro del taekwondo riesce a strappare in extremis il colpo del pareggio, fissando il punteggio sul 3-3 e prolungando il match al secondo round., che può esultare per il terzo gradino del podio nel torneo olimpico.

Quella di Alessio è la. Dopo i due bronzi di Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi e di Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica e l'oro di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nel Madison del ciclismo su pista, questo venerdì 9 agosto regala agli azzurri anche il bronzo di Alessio. Si rompe l'equilibrio di 11 ori, 11 argenti e 11 bronzi che si era stabilito dopo il titolo delle cicliste azzurre.