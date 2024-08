Getty Images

Le Olimpiadi disono già un successo. Un bronzo raccolto negli 800 metri a stile libero e un argento nei 1500 metri che proiettano il capitano del nuoto azzurro nella storia dei Giochi Olimpici. Ora, ecco una nuova sfida: Greg si prepara a gareggiare neiLa competizione al femminile, andata in scena la mattina dell'8 agosto, ha regalato all'Italia il bronzo di Ginevra Taddeucci. Adesso toccherà aprovare a ripetere il risultato e, perché no, a migliorarlo. Con lui, sarà in gara anche l'altro azzurro Domenico. La gara è in programma

Le Olimpiadi sono trasmesse dalla Rai in chiaro su Rai 2 in tv, HD sul canale 502 del digitale terrestre (in streaming su RaiPlay). Tutte le Olimpiadi sono inoltre trasmesse su EuroSport, vi si può avere accesso tramite diverse piattaforme che permetteranno la visione in tv e streaming: tra queste ci sono Sky (canali 210, 211, dal 251 al 257), DAZN ma anche Discovery+.