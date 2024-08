Olimpiadi Parigi 2024, Tamberi shock: ha un calcolo renale, partenza per Parigi posticipata

GETTY

Lesembrano già un calvario per, pur non essendo ancora cominciate per il nostro portabandiera. L'astista infatti ha comunicato, attraverso i suoi social, di avere un problema fisico:Gimbo l'ha fatto a modo suo, con un post tra l'ironico e il disperato. Ha condiviso una foto mentre si trova incon una flebo al braccio. L'oro di Tokyo deve essere a Parigi per la gara di salto in programma ilquando cominceranno, alle 10, le qualificazioni."Incredibile...non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto "me lo merito" sui social, ho avvertito una fitta lancinante a un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue...Probabile calcolo renale. E ora. Sarei dovuto partire oggi per Parigi, e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno. E invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po' di riposo, l'incubo finisca.Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l'anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sia la mia condizione. Lo giuro a voi, ma ancora prima a me stesso!".".

Tamberi partirà dunque con un giorno diverso la Francia. Da qui era ritornato in Italia dopo lanella quale aveva rappresentato gli azzurri, insieme ad Arianna. Sulla Senna, Gimbo aveva anche perso la sua fede nuziale, finita nel fiume. Nell'avvicinamento ai Giochi Olimpici, l'atleta azzurro era incappato anche in qualcheche ne aveva minato la condizione fisica e l'aveva spinto a saltare le ultime gare prima dell'appuntamento olimpico.