“Il Lione mi voleva, ma non c’è stato nulla da fare: alla fine ho scelto l’Inter, è di un livello superiore”. Intervistato dai colleghi di Bein Sports, Andre Onana, numero uno dell’Inter, è tornato sulla scelta di firmare con i nerazzurri dicendosi soddisfatto: “Credo di aver scelto bene, sono soddisfatto. Qui c’è più possibilità di vincere importanti trofei come la Champions League”.



A proposito di Champions: l’Inter avrà il Benfica da sfidare ai quarti, ma c’è pure una qualificazione da centrare in vista della prossima stagione: “Non ottenere il pass per la Champions 23-24 sarebbe una catastrofe con i giocatori che abbiamo - ha ammesso l’ex numero uno dell’Ajax -. Il rapporto con Handanovic? Arrivato in Italia mi sono scontrato con una nuova cultura, non è stato facile. Samir è leggendario, è una istituzione qui all’Inter. Simone Inzaghi è venuto da me dicendomi di prendermi il mio tempo perché i prossimi anni sarebbero stati i miei. Ma col lavoro ho dimostrato di meritare la chance di giocare. E lo stesso Handanovic mi ha reso facili le cose, sono contento di averlo come compagno di squadra e come capitano".