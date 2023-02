Victor Osimhen è sempre più un protagonista della Serie A e del Napoli, in fuga per lo scudetto. Il nome del nigeriano è stato scelto anche per una enorme tartaruga salvata a Maiori, un esemplare di Caretta Caretta del peso di 85 chili e lunga 80 centimetri. Era rimasta impigliata in una rete da pesca a Salerno ed è stata salvata grazie all’intervento dei volontari, a largo di Maiori.