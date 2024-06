Orsato saluta la Serie A: l'omaggio di Atalanta e Fiorentina per l'ultima in carriera in campionato

Getty Images

L’arbitro della sezione di Schio ha diretto oggi l’ultima gara in carriera nel massimo campionato, la numero 290, al Gewiss Stadium, il recupero della 29ª giornata tra, partita vinta dagli ospiti per 3-2.Al termine della sfida, le due squadre hanno omaggiato Orsato con un pasillo de honor, con applausi da parte dei calciatori e dei tifosi sugli spalti. Il direttore di gara ha indossato una maglia speciale con scritto ‘Legend’ e ‘290’ e ha ricevuto due maglie personalizzate con la scritta ‘’ delle due squadre.

Al fischio finale, alcuni dei calciatori in campo - come Biraghi e Belotti - hanno abbracciato l’arbitro. La partita di oggi non è stata però l'ultima della carriera di Orsato, chiamato a dirigere Euro 2024 in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, prima di ritirarsi.Nel corso della carriera, Orsato ha ricevuto numerosi premi, fra cui quello di Miglior arbitro dell'anno IFFHS nel 2020 e quattro premi per il Miglior arbitro al Gran Galà del calcio AIC, nel 2020, 2021, 2022 e 2023.