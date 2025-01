Osimhen nella bufera: avrebbe aggredito un giornalista con un pugno all'uscita di una discoteca

Victor Osimhen, eğlence çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere çok sert tepki göstererek hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu.

Osimhen, tehditler yağdırdı ve bir muhabire yumruk attı.



Osimhen: "Görüntüleri yok edin, size para vereceğim yoksa sizi… pic.twitter.com/MNyaeXrK1c — Fanatik (@fanatikcomtr) January 23, 2025

Sono uscite notizie di entità notevole su, e stavolta non c'entrano i gol che il nigeriano segna con continuità. Si legge sui media turchi, in particolare Posta, che l'attaccante che oggi milita nelavrebbe aggredito ieri sera un giornalista uscendo da una discoteca di Istanbul con i suoi amici. Evidentemente infastidito dalla presenza del reporter, Osimhen avrebbe avuto una reazione che potrebbe metterlo in una situazione scomoda.Tolga- così si chiama il giornalista in questione - ha descritto così la scena: "Ho filmato Osimhen mentre usciva, ero con tre colleghi. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie:. Mi fa ancora male. Poi ha iniziato a imprecare e mi ha detto: ''. Ho rifiutato e lui mi ha minacciato:".Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali in merito a quanto è successo, né da parte del Galatasaray, né da parte del giocatore stesso. Ad agosto dell'anno scorso, quando ancora il nigeriano era a disposizione di Antonio Conte e del Napoli, si era verificato un episodio simile, con protagonista suo malgrado un tifoso e non un giornalista a filmare all'uscita di un locale.